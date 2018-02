Kulttuuri

HS Viikko on ehdokkaana designkilpailussa, jossa palkitaan maailman paras uutislehti

Helsingin Sanomien HS Viikko -lehti on ehdolla maailman parhaiten suunnitellun lehden palkinnolle. Palkinnon jakaa Society for News Design.



Palkintoraati toteaa kuvauksessaan, että lehti ”onnistuu erityisesti isoilla aukeamillaan, joilla nähdään odottamattomia kuvituksia, nokkelia henkilökuvia ja rohkeaa kuvajournalismia. Lehti tarjoaa jokaiselle lukijalle jotain, olipa lukijalla sitten 10 minuuttia viikon tärkeimpien uutistapahtumien tarkasteluun tai koko viikonloppu aikaa lukea lehti kannesta kanteen”.



Muut ehdokkaat ovat saksalainen Die Zeit, hollantilainen Het Parool, argentiinalainen La Nación, italialainen La Repubblica, The New York Times ja Politico Europe Belgiasta.



Palkinto jaetaan New Yorkissa maaliskuussa.