Seppo Fränti keräsi niin paljon taidetta, ettei kotona mahtunut enää imuroimaan – nyt hän lahjoittaa Kiasmalle lähes tuhat teosta

Kulttuuri

Seppo Fränti keräsi niin paljon taidetta, ettei kotona mahtunut enää imuroimaan – nyt hän lahjoittaa Kiasmalle

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fräntin

Fräntin

Ei

On

https://www.hs.fi/haku/?query=jannis+kounellisin

Henkilökohtaisesta

Mutta