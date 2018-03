Noora Louhimo löydettiin metalliyhtye Battle Beastin laulajaksi Youtubesta, ja jo parin kuukauden kuluttua hän esiintyi Euroopan-kiertueella: ”Ajattelin, että tää on kyllä jotain kusetusta”

Kulttuuri

Noora Louhimo löydettiin metalliyhtye Battle Beastin laulajaksi Youtubesta, ja jo parin kuukauden kuluttua hän

On maanantai-ilta, kello puoli kuusi. Noora Louhimo on juuri herännyt, mutta jetlagista johtuvaa väsymystä ei silti huomaa hänen kasvoiltaan. Olokin on tukkoinen ja kurkkuun sattuu. Siinä ei ole mitään uutta, että Louhimo on sairastunut juuri nyt.