Frances McDormand sai parhaan naispääosan Oscarin elokuvasta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

voitti parhaan naispääosan Oscarin elokuvasta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. McDormand on aiemmin voittanut Oscarin elokuvasta Fargo vuonna 1996.Three Billboards Outside Ebbing, Missouri on musta komediadraama, jossa McDormand esittää kovapintaista yksinhuoltajanaista. McDormand on voittanut roolistaan jo lukuisia palkintoja, muun muassa Golden Globen.