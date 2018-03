”Jos joku haluaa nimiä kertoa, niin tekee sen silloin omalla vastuullaan” – Jussi-gaalan järjestäjät lupaavat, että #metoo näkyy myös kotimaisessa elokuvajuhlassa

Kulttuuri

”Jos joku haluaa nimiä kertoa, niin tekee sen silloin omalla vastuullaan” – Jussi-gaalan järjestäjät lupaavat,

Maailman

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005591881.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parhaillaan

Oma

Miten

Viime