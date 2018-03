Kansallisbaletin kulisseissa syttyi riita – koreografi syyttää Japaniin lähetettyä Muumi-balettia kopioksi: ”Onhan se hirvittävän noloa”

Kulttuuri

Kansallisbaletin kulisseissa syttyi riita – koreografi syyttää Japaniin lähetettyä Muumi-balettia kopioksi: ”O

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kopiointi

Greve tilasi

Greven versio

Kononen

Tanssiteos

Oikaisu 8.3. klo 9.54: Pauli Rautiainen on oikeustieteen professori, ei tekijänoikeuden professori, kuten jutussa aikaisemmin väitettiin.