Kulttuuri

Älä koskaan anna kenenkään väittää, etteikö Ansa Kynttilä olisi nerokkaan epäkorrekti hahmo – joka sitä paitsi

Varmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikään

Itseäni

Sitten

Oululainen

Opettajan

Valitettavasti

Omista