Kulttuuri

Netflixin Kova linja on kelpo poliisisarja – mutta niin asiallinen, että rikosdraaman rakentaminen vähän unoht

Politiikka

Poliisisarja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kova linja

Sivuhahmot

Kova linja, Netflix.