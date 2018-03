Onko Jussi Parviainen sittenkin rakastettava? – Elämäkerrassa esitellään Jouko Turkan väärinymmärretty renki, joka ei halua kuolla yksinäisenä ja hylättynä

Kulttuuri

Onko Jussi Parviainen sittenkin rakastettava? – Elämäkerrassa esitellään Jouko Turkan väärinymmärretty renki,

Tehdään yksi

https://www.hs.fi/haku/?query=esa+kirkkopelto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehkä

Väärinymmärrys

Jumalan teatterin

Julmin

Tapauksen

Parviainen

1990-luvun

Jutun lähteenä on käytetty tiistaina ilmestynyttä Jussi Parviainen – Jumalan rakastaja -teosta, jonka on kirjoittanut Maria Roiha.