Kulttuuri

Kesän lapsi, Syysunelma, Rotunainen, Viikonloppuisä... – nämä ja tuhannet muut tutut iskelmä­sanoitukset ovat

Täydellisessä

Maaliskuussa

Sanoittajana

maailmassa Chrisse Johansson https://www.hs.fi/haku/?query=chrisse+johansson olisi tehnyt tekstin myös siihen Katri Helenan https://www.hs.fi/haku/?query=katri+helenan levyttämään lauluun, jonka kertoja istuu rantakahvilassa ja katsoo lempeässä iltatuulessa autiota hiekkarantaa – ja antaa ajatuksensa kauas kantaa.Ehkä jopa jossain päin Espanjaa, Johanssonin nykyistä kotimaata.Mutta tämän iskelmän sanoitus ei ole hänen, vaikka hiekkaranta on kuulunut hänen arkiseen maisemaansa yli kaksikymmentä vuotta.”Tosin minä tulin tänne enimmäkseen valon takia”, Johansson naurahtaa puhelimessa. Costa del Solille hän muutti jo 1995.2017 Aurinkorannikon hiekkarannat ovat vielä tyhjiä ja kalsea talvi on saanut Johanssonin ajattelemaan synnyinmaataan Suomea.Tai ainakin talojen keskuslämmitystä.”Mutta kyllä tämä tästä kääntyy, mimosat kukkivat jo.”Johanssonin kerrostalokodin ikkunoista Fuengirolassa siintävät Mijas-vuoret palauttavat mieleen toisen Katri Helenan tulkitseman iskelmäklassikon, jossa ”takaa vuorten aamu nousee, päivän uuden Luoja suo” kertojan vakuutellessa taivaan linnun kaltaista vapauttaan.Ja sen, Paloma Blancan, sanoitus on Johanssonin.Kuten on lähes kolmentuhannen muunkin tutun laulun. Johanssonin sanoituksia ovat muun muassa Kesän lapsi, Syys­unelma, Rotunainen, Viikonloppuisä, R-A-K-A-S ja Pidä itsestäsi huolta.Johansson on ennen kaikkea sävellysten ja niiden tulkitsijoiden palveluksessa. Hän ei ole koskaan hakenut näkyvyyttä vaikka ei julkisuutta karttelekaan.”Laulutekstien tekeminen on ollut minulle aina palveluammatti, mutta ei ole sulkenut pois aloitteellisuutta eikä luovuutta. Tavallisesti tilaaja vain pyysi, että tees nyt Chrisse taas jotain.”Ensimmäiset tekstinsä Johansson teki ystävän pyynnöstä vuonna 1969 radio-ohjelmaan Yleisradiossa, jossa työskenteli lopulta tutkimussihteerinä – opiskeltuaan työn ohessa toimittajaksi yliopistossa.”Ohjelman sovittaja oli vienyt muutamia tekstejä näytille levy-yhtiöön, josta pyydettiin lisää. Ja tietysti minä tein”, Johansson kertoo.

Kansanomaisen

Johanssonin