TV2:n Uusi päivä -sarjan lopettaminen vie työn monelta näyttelijältä

tarjoava Studio Mediapolis aloittaa yt-neuvottelut. Syynä on Yleisradion päätös lopettaa Uusi päivä -päivittäissarja tämän vuoden lopussa.Studio Mediapoliksen tuottamaa Uutta päivää esitetään TV2:ssa maanantaista keskiviikkoon klo 20. Jaksot julkaistaan Yle Areenassa ennakkoon perjantaisin.Kooltaan Uusi päivä on ollut Studio Mediapolisin merkittävin projekti, joka on työllistänyt 30–40 henkilöä. Yt-neuvotteluiden piirissä on koko yrityksen henkilökunta eli 24 vakinaista työntekijää. Yhtiön liikevaihto maaliskuussa 2017 päättyneellä tilikaudella oli 2,5 miljoonaa euroa.aloitti 4. lokakuuta 2010. Mukana on ollut paljon lapsinäyttelijöitä, jotka ovat kasvaneet aikuisiksi sarjan runsaan seitsemän vuoden aikana. Alusta asti mukana olleita näyttelijöitä on edelleen mukana kymmenkunta.Uusi Päivä on Ylen monijaksoisin draamasarja. Ennen kuin se ensi jouluna päättyy kasassa on kaikkiaan 800 jaksoa. Kotikatua tehtiin 589 jaksolla.Sarjaa seuraa viikoittain noin 500 000 katsojaa. Lukuun on laskettu mukaan ensilähetys, uusinnat ja Yle Areena. Yle Areenassa yksi jakso kerää keskimäärin 130 000 käynnistystä.