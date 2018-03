Kulttuuri

Suomalaista historiaa tutkitaan valtiovetoisesti – Tiedeyhteisön aloitteet puuttuivat, kun sisällissodan tutki

Historia Seppo Hentilä: Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka. Siltala. 350 s.

Sisällissotamme

Hentilä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sodan

Jäykimmät

Hentilä