Samuli Laiho oli matkalla popteollisuuden huipulle, mutta sai tarpeekseen, kun olisi pitänyt sovittaa Disney-klassikoita japanilaisiin vessanpönttöihin

Kulttuuri

Samuli Laiho oli matkalla popteollisuuden huipulle, mutta sai tarpeekseen, kun olisi pitänyt sovittaa Disney-k

Oulu

Kauan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mutta

Laihon

Nyt

Mutta

Laiho