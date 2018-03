Lasten on usein vaikea käsitellä kiukkua, surua ja ahdistusta – Vanhemmat haluavat opettaa lapsille nyt tunnetaitoja, ja avuksi löytyy varta vasten räätälöityjä kirjoja

Kuka

Kirjailija muuttaa Australiaan



Uudessa-Seelannissa syntynyt Avril McDonald, 44, on koulutukseltaan luokanopettaja.



McDonaldin Jukka Hukka -kirjat (The Feel Brave -sarja) opettavat tunnetaitoja lapsille.



Englanninkieliset kirjat on käännetty kreikaksi ja suomeksi. Seuraavaksi ne kääntyvät kiinaksi, turkiksi ja romaniaksi. Suunnitteilla on myös animaatiosarja ison tv-yhtiön kanssa.



Ensimmäinen kirjoista sai The People’s Book Prize -palkinnon lastenkirjasarjassa. Kirjat ovat olleet myös ehdolla muille palkinnoille.



McDonaldin Lontoossa asuvaan perheeseen kuuluu englantilainen aviomies, 10-vuotias tytär, 8-vuotias poika, koira ja kolme kissaa.



Koko perhe muuttaa keväällä Australiaan.