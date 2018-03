Kulttuuri

Julkimot peukuttivat Aku Louhimiehen Facebook-postausta ja joutuivat häpeälistalle Markkinointi & Mainonnassa

Ennen

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuulostaa uskottavalta.

Olen

Muitakin

Jauhiainen

Olemme