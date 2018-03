Ateneumin johtaja vaihtuu – Susanna Pettersson lähtee Tukholmaan Kansallismuseon johtajaksi ja yli-intendentiksi

Kulttuuri

Ateneumin johtaja vaihtuu – Susanna Pettersson lähtee Tukholmaan Kansallismuseon johtajaksi ja yli-intendentik

Ateneumin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ateneum

Petterssonin

Uutinen täydentyy hetken kuluttua.