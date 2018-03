Kulttuuri

Kukkia, ovelia murorasioita ja nykyajan turisteja vanhoissa maisemissa – nämä näyttelyt kannattaa käydä katsom

Toisenlaiset kukkataulut

Jani Leinonen

Do you want the truth or something beautiful 8.4. saakka Zetterberg Galleryssa (Ludviginkatu 3–5). Ke–pe 13–19, la–su 12–16.

Nähtävyydet eivät muutu

Ippolito Caffin

Italian ja Orientin lumo 27.5. asti, Sinebrychoffin taide­museo (Bulevardi 40). Ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la, su 10–17. Italian ja Orientin lumo 27.5. asti, Sinebrychoffin taide­museo (Bulevardi 40). Ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la, su 10–17.

Luonnonilmiöi­den äärellä

Johanna Aalto

Vocals 29.3. saakka Galleria Amassa (Rikhardinkatu 1). Ti–pe 11–17, la–su 12–16. Vocals 29.3. saakka Galleria Amassa (Rikhardinkatu 1). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Suomi tarvitsee Pariisin

Mitä

Air de Paris 12.8. asti Helsingin taidemuseo HAMissa (Et. Rautatiekatu 8). Ti–su 11–18. Air de Paris 12.8. asti Helsingin taidemuseo HAMissa (Et. Rautatiekatu 8). Ti–su 11–18.

Elämän kerrostumat

Sampo Apajalahden

Maalari 1.4. asti, tm-galleria (Erottajankatu 9). Ti, to, pe 11–17, ke 11–18, la 11–16, su 12–16. Maalari 1.4. asti, tm-galleria (Erottajankatu 9). Ti, to, pe 11–17, ke 11–18, la 11–16, su 12–16.

on punonut eufemisminsa herkullisesti hehkuviin teoksiin, joiden materiaaleja ovat kuivatut kukat ja niiden muoviset serkut. Älä kuitenkaan unohda ovelia murorasioita.1800-luvulla maalaamat Välimeren alueen nähtävyydet eivät näytä muuttuneen lainkaan. Nykyaika on lisännyt niihin vain autot, moottoriveneet ja turistien laumat.puhuu musiikin vaikutuksesta, mutta hänen värimaalaustensa harsomaiset pinnat vievät ajatukset luonnonilmiöihin, sumuihin, sateisiin, pyryihin, aurinkoihin ja lempeisiin tuuliin.olisi Suomen taide ilman Pariisia? Viime vuosisadan alkupuoleen ajoittuva näyttely kertoo taiteen tuolloisen pääkaupungin ilmapiiristä ja sen vaikutuksista suomalaisiin maalareihin.valokuvantarkat teokset mittaavat ajan kerrostumista. Lähtökohtina ovat sekä valokuvat hänen omasta lapsuudestaan että hänen lapsena tekemänsä maalaukset.