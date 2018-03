Kulttuuri

New York Times, Die Zeit ja Het Parool ovat maailman parhaiten suunnitellut lehdet

parhaiten suunnitelluiksi lehdiksi on valittu yhdysvaltalainen New York Times, saksalainen Die Zeit ja hollantilainen Het Parool. Voittajat julkistettiin viime yönä Suomen aikaa New Yorkissa. Valinnan teki Society for News Design, joka on maailmanlaajuinen uutisdesignin ammattilaisten järjestö.Helsingin Sanomien HS Viikko -lehti oli yksi kilpailun seitsemästä finalistista. Muut ehdokkaat olivat Die Zeit, Het Parool, argentiinalainen La Nación, italialainen La Repubblica, The New York Times ja Politico Europe Belgiasta.Palkintoraadin mukaan New York Timesin lukeminen ”on kuin ottaisi huipputason oppitunnin visuaalisesta tarinankerronnasta”.”Lehden sitoutuminen ja tilan antaminen erikoissivuille on esimerkillistä”, totesi raati.Raadin mukaan Het Parool puolestaan on ”hilpeä matka Hollannin läpi”. Lehti sai kehuja etenkin typografiastaan ja tekstin ja kuvien sijoittelusta. Die Zeit oli raadin mielestä moitteeton kannesta kanteen.HS Viikosta raati totesi, että lehti ”onnistuu erityisesti isoilla aukeamillaan, joilla nähdään odottamattomia kuvituksia, nokkelia henkilökuvia ja rohkeaa kuvajournalismia. Lehti tarjoaa jokaiselle lukijalle jotain, olipa lukijalla sitten 10 minuuttia viikon tärkeimpien uutistapahtumien tarkasteluun tai koko viikonloppu aikaa lukea lehti kannesta kanteen”.