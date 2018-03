Kulttuuri

Esitystaiteen Mad House -tapahtuma muistutti kohtaamisen tarpeesta ja elämän rajallisuudesta

Suvilahdessa

Tieteellisiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mad Housessa

Nature theatre of Oblivia on nähtävissä vielä Kanneltalossa 18.–20.4. Honkasalo-Niemi-Virtanen-kollektiivin Chimera nähtävissä galleria Sinnessä 8.4. saakka.