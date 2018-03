Gossip Girl -tähti Ed Westwick on kolmas seksuaalisesta ahdistelusta syytetty Hollywood-tähti, jonka tapaus on edennyt esitutkinnasta syyttäjälle Neljä naista on syyttänyt Westwickiä julkisesti raiskauksesta tai seksuaalisesta ahdistelusta #metoo-liikehdinnän alettua viime syksynä.