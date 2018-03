Kulttuuri

Espanjalaisten Downton Abbey on halvalla tehty mutta sen tarina vetää ihan hyvin

Teema

Tapahtumapaikkana

La Señorasta

La Señora, Teema klo 20.00 ja Yle Areena. (K12)

esittää kiitettävän paljon kansallisten tv-yhtiöiden sarjoja muualta Euroopasta, ja muun muassa espanjalaiset sarjat ovat saaneetkin täällä ystäviä. Nyt ohjelmistoon tulee La Señora, jota on esitetty kotimaassaan vuosina 2008–2010. Se on siis aika vanha – ja vanhalta se valitettavasti myös näyttää.Juuri kymmenen viime vuoden aikana tv-sarjojen laatu on noussut uudelle tasolle joka puolella, ja budjettien kasvaessa ne ovat alkaneet saada yhä enemmän elokuvallisia piirteitä.La Señorassa ei ole niistä tietoakaan, vaan se on espanjalaisittain tyypillinen yhdistelmä saippuaoopperaa ja heppoista ajankuvaa. Sellaisena silti ihan sympaattinen.on 1920-luvun Asturia. Ensimmäinen maailmansota on päättynyt, ja sisällissota on tuloillaan. Yhteiskunnalliset vastakkainasettelut alkavat kärjistyä.Päähenkilö Victoria on rikkaan kaivosomistajan ja leskimiehen tytär, jolle isä on aina antanut enemmän liikkumatilaa kuin muiden mielestä olisi sopivaa. Niinpä hänestä kasvaa omapäinen tyttö. Nuoruuden kiihkossaan Victoria rakastuu Ángeliin, joka puolestaan tulee köyhästä kaivostyöläisten perheestä.Victorian pitää lähteä Madridiin sisäoppilaitokseen ja Ángelin pappisseminaariin, joten siinähän sitä on setvimistä pitemmäksikin aikaa.Samaan aikaan isä taistelee bisneksistään ja kaivostyöläiset turvallisuudestaan ja toimeentulostaan. Palvelusväki on aktiivisesti mukana juonenkäänteissä.tulee tietenkin ensimmäisenä mieleen Downton Abbey, mutta sepä valmistuikin ennen brittimenestystä. Luokkaristiriidat ovat aina olleet hyvä kestoaihe romanttiselle draamalle.Nykysilmin katsottuna La Señoran halpuus kuitenkin tuppaa häiritsemään liikaakin. Erityisen kamalaa on sarjan puvustus. Miestenkään puvut eivät istu, ja naisten pukujen materiaalit näyttävät polyesterilta ja luultavasti sitä ovatkin. Maskeerauskin on vähän sinne päin, kuten myös äänitys.Mutta tarina vetää, joten jos se tuntuu pääasialta, niin sarja kantanee kolme kauttaan.