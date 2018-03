Tutkimus: Ruisrock ja Pori Jazz ovat mielenkiintoisimmat kotimaiset kulttuuritapahtumat – 30–44 -vuotiaiden suosikki on Tuska

Kulttuuri

Tutkimus: Ruisrock ja Pori Jazz ovat mielenkiintoisimmat kotimaiset kulttuuritapahtumat – 30–44 -vuotiaiden su

ja Pori Jazz ovat suomalaisten mielestä mielenkiintoisimmat kulttuuritapahtumat. Tulos perustuu sponsoroinnin ja viestinnän tutkimusta tekevän Sponsor Insightin vuosittain tehtävään tutkimukseen.Ruisrock ja Pori Jazz ovat olleet tutkimuksessa kärkisijoilla koko 2010-luvun ajan. Alle 30-vuotiaiden joukossa Ruisrockista kiinnostuneita on joka kolmas.vaihtelevat ikäryhmittäin.18–29 -vuotiaiden suosikkeja ovat Ruisrockin lisäksi Provinssi, Flow, Weekend Festival ja Blockfest, mutta 30–44 -vuotiaiden suurin suosikki on Tuska. 45–59 -vuotiailla ykkösenä on Kotkan meripäivät ja yli 60-vuotiailla Tangomarkkinat.Vanhimmassa ikäryhmässä kaksi muuta suursuosikkia ovat Savonlinnan oopperajuhlat ja Pori Jazz.Kesäfestivaalien ulkopuolisista kulttuuritapahtumista mielenkiintoisimpana pidetään musiikkialan Emma-gaalaa. Vanhimmassa ikäryhmässä viiden suosituimman tapahtuman joukkoon mahtuu myös elokuva-alan Jussi-gaala.