Kulttuuri

”Katsoin A-studiota ja puistelin päätäni” – Työoikeuden professori tyrmää Kansallis­oopperan väitteet riittävä

”Katsoin

Kyse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kadambi

Kadambi

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005619016.html

”Työnantajien pitää poistaa puhumisen kynnykset.” Seppo Koskinen

Koskisen

Professori

Nyt

Greven

Kansallisoopperan ja -baletin

Toisaalta

Professori