Kulttuuri

Kokenut yhdysvaltalaiskirjailija sai Ruotsissa puolen miljoonan euron kirjallisuuspalkinnon – eikä asia kiinno

Kun

Sittemmin palkintoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kauno­kirjalli­suuden Nobel-palkinto julkistetaan lokakuussa Tukholmassa, Frankfurtin kirjamessuilla on nähty jopa kilpajuoksuja: kuka ehtii ensimmäisenä voittajan käännösoikeuksien myyjän tiskille?Tunnustusta on jaettu vuodesta 1901, ja se on arvoltaan kirjamaailman suurin, osakesalkun tuotosta riippuen parhaimmillaan jopa noin miljoona euroa, kuten Herta Müllerin https://www.hs.fi/haku/?query=herta+mullerin voittaessa vuonna 2009.Aina Nobelia ei jaeta juuri Frankfurtin messujen aikaan, mutta usein kyllä, vaikka mitään erityistä markkinointiapua Ruotsin akatemia ei ole tarvinnut tunnustukselleen enää sataan vuoteen.on putkahdellut niin paljon lisää, että maineikkaaksi on jo vaikea nousta, suurellakaan rahalla.Tiistaina Ruotsissa jaettu kirjamaailman toiseksi suurin tunnustus, Astrid Lindgrenin https://www.hs.fi/haku/?query=astrid+lindgrenin (1907–2002) muistoa kunnioittava lasten- ja nuortenkirjapalkinto Alma, puoli miljoonaa euroa, ei jouduttanut kustantajien askelia Bolognan messuilla, vaikka ne ovat nimenomaan lastenkirjamessut ja parhaillaan käynnissä.Tieto perustuu Tammen lasten- ja nuortenkirjoista vastaavan Saara Tiuraniemen https://www.hs.fi/haku/?query=saara+tiuraniemen havaintoihin. Hän on siellä nyt.

Tiuraniemi

Varmasti