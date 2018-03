Kyllästyminen prinsessoihin ja kataliin äitipuoliin synnytti maailmanlaajuisen hitin – Iltasatuja kapinallisille tytöille on myyty jo yli miljoonaan kotiin

Fakta

Iltasatuja kapinallisille tytöille



Toimittaja Elena Favillin, 35, ja teatteriohjaaja Francesca Cavallon, 34, kirjoittama satukirja Iltasatuja kapinallisille tytöille on maailman eniten joukkorahoitusta kerännyt alkuperäisteos. Vuonna 2016 julkaistu kirja sai suomennoksensa viime vuoden lopulla.



Favilli ja Cavallo ovat molemmat varttuneet Italiassa. Nykyään he asuvat Kaliforniassa.



Kirjan kakkososa on jo julkaistu englanniksi. Siihen on otettu mukaan myös lukijoiden vinkkaamia naistarinoita eri puolilta maailmaa. Sen suomentamisesta neuvotellaan.