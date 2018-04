Kulttuuri

Palkittu Atte Järvinen onnistui taas: Sunnuntailounas on älykästä kotimaista perhekomediaa

Atte Järvisen

Sunnuntailounas, CMore. Uusi jakso aina torstaisin.

uuden komediasarjan Sunnuntailounas lähtö­asetelma on vähän sama kuin Järvisen käsikirjoittaman ja ohjaaman hienon Ihmisten puolueen: viisi hyvin erilaista ihmistä kokoontuu yhteen kerran viikossa. Tosin Sunnuntailounas kerää saman pöydän ääreen riitasointuisten puoluejäsenten sijasta veri­siteiden yhdistämät ihmiset.Uuden lounasperinteen käynnistää sydänkohtausta muistuttavan närästyskohtauksen myötä uuteen elämänasenteeseen herännyt Tauno-isä. Lounaalle kerääntyvät vastahakoisesti lapset Eevi, Taavi, Jani ja Severi.Parikymmenminuuttisissa jak­soissa he purkavat viikon tapahtumia niin lounaspöydän ääressä kuin takaumissakin. Kertojahahmona toimii tytär Eevi, joka kertaa perhetapaamisia terapia­istunnoissaan.Sarjan rakenne on nokkela, ja Järvinen onnistuu jälleen luomaan riemukkaan absurdeiksi vedettyjä hahmoja, joista löytyy ajalle hyvin tunnistettavia piirteitä.Sunnuntailounas edustaa hy­vin harvinaista genreä, älykästä kotimaista perhekomediaa.