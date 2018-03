Kulttuuri

John Storgårds sytytti Brucknerin musiikin fantastisen ja mystisen hengen Helsingin kaupunginorkesteriin

Anton Bruckner

Viides

John Storgårds

nimitti viidettä, B-duuri-sinfoniaansa ”kontrapunktiseksi mestari­teokseksi” ja ”fantastiseksi sinfoniakseen”. Lähes 80-minuuttinen jättisinfonia on ihmetystä herättävän hieno arkkitehtoninen rakennelma, jossa kontrapunkti ei ole kuitenkaan päämäärä, vaan keino fantastisen päämäärän saavuttamiseksi.”Soiva katedraali” -vertausta on usein käytetty Brucknerin sinfonioista. Se antaa yksipuolisen kuvan niiden maailmasta, jossa pyhyys ja maalliset elämänrytmit ja voimat elävät sulassa sovussa, vailla ristiriitaa.sinfonia ei ole sitä paitsi oikein omiaan viemään ajatuksia uskonasioihin, eikä ylipäätään herättämään ulkomusiikillisia mielikuvia. Ankara rakenne tekee siitä hyvin autonomisen musiikillisen maailman, joka lumoaa valtavalla luovalla voimallaan ja säveltensä fantastisilla liikkeillä ja soinneilla.johti Brucknerin viidennen sangen rivakoin tempoin ja rakensi sen ehtymättömistä sävel- ja energiavirroista mahtavan, laulavaa kauneutta ja järeää voimaa säteilevän dynaamisen monumentin.Ensiosa alkoi salaperäisesti kuin hämärästä tyhjyydestä, hitaasti nousevilla ja laskevilla bassopizzicatoilla. Niitä vastaan alkoi jyrähdellä valtaisia fortissimo-sointublokkeja.Vankkumattoman rauhalliseen tyyliinsä Storgårds näytti heti alussa Brucknerin teoksen sävelavaruuden ääripäät. Alun fortissimoiskut enteilivät sinfonian eri osien suuria nousu­aaltoja, joihin Brucknerin arkkitehtuuri perustuu.Kapellimestarin tehtävä on porrastaa nousut siten, että korkein vuorenhuippu erottuu selvästi. Se tapahtui finaalissa, joka on sinfonian pisin ja painokkain osa. Loppuhuipennus, kaksoisfuuga, oli majesteettisesti pauhaava näky, kirkkaasti hallittu musiikillinen maanjäristys.Ihmetyksen aihe oli, miten selkeästi pitkän teoksen muoto hahmottui sen jokaisen neljän osan kulussa. Storgårds tietää, miten erilaiset blokit asetetaan paikoilleen ja miten musikin jatkuvuus säilyy taukojen ja jyrkkien taiterajojen läpi.Parasta tietysti oli, miten Storgårds sytytti Brucknerin musiikin fantastisen ja mystisen hengen loistokkaan lämpimästi ja juhlavasti soittaneeseen HKO:hon. Jouset lauloivat hartaan kauniisti, vaskien koraalit hehkuivat, puupuhaltimet loihtivat säteilevää lyyrisyyttä.Scherzossa oli suorastaan hauskaa: vietit tanssivat ja rymisivät villisti.