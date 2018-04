Kulttuuri

Instrumentaalinen Mutants ei ole saanut Suomessa ansaitsemaansa huomiota

Mutantsin aiemman tuotannon tavoin uusi Mutantiki-albumi on kauttaaltaan instrumentaalinen. Tämä kenties selittää, miksei kouvolalais-helsinkiläinen Mutants ole saanut Suomessa ansaitsemaansa huomiota, ja yhtye keikkaileekin lähinnä maailmalla.Suomessa on syvälle juurtunut käsitys, että popmusiikin pitäisi aina ”sanoa jotain tärkeää” ympäristöstään tai ajastaan. Sellainen ei Mutantsia kiinnosta.Mutantikillä yhtye on jos mahdollista enemmän kuin koskaan irrallaan niin ajasta kuin genreistä. Lauluttomuudella yhtye on vapauttanut itsensä etsimään ajattoman, universaalin grooven ydintä, joka Mutantsin kohdalla paikantuu henkisesti jonnekin Etelä-Amerikan viidakoiden ja Yhdysvaltain syvän etelän suistomaiden välille.Tanakaksi tuotettu vatkaus rokkaa ja jäähdyttelee vuoroin usein saman kappaleen sisällä. Useiden pyöräytysten jälkeenkään kappaleista ei jää tarkkoja mielikuvia, vain harmistus siitä, ettei tunnu luontevalta ryhtyä joraamaan hulluna kotioloissa, keskellä arkipäivää.