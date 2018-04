Kulttuuri

Ylen uusi poliittinen ajankohtaissatiiri­ohjelma on Noin viikon studio

Ajankohtaisaiheita

Nykymaailma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohjelman

Noin viikon studio, TV2 klo 21.00 ja Yle Areena.