Saara Turunen kirjoitti romaanin siitä, kuinka HS:n kritiikki romautti aloittelevan kirjailijan – Nyt Antti Majander vastaa, vähättelikö hän nuoren naisen kokemuksia

Kulttuuri

Saara Turunen kirjoitti romaanin siitä, kuinka HS:n kritiikki romautti aloittelevan kirjailijan – Nyt Antti Ma

”Päätän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajattelin, että

Nimiä teoksessa

Kuulen kysymyksen

Mitä