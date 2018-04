Suomen kansallisoopperan lavasteiden varastoiminen vie viisi jalkapallokenttää – Nurmijärvellä on harmaa halli täynnä oopperahistoriamme upeimpia pukuja ja lavasteita

Kulttuuri

Suomen kansallisoopperan lavasteiden varastoiminen vie viisi jalkapallokenttää – Nurmijärvellä on harmaa halli

Rekka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Astumme

Nyt

Ulkona

Lähdemme

Mattssonin

Kierros

Yläkerrassa

Rekka

Palataan