Palkittu taiteilija ja transvestiitti Grayson Perry haluaa miesten ”vähän rentoutuvan” miehisyytensä suhteen – HS tapasi Perryn Lontoossa

Kuka?

Grayson Perry



Syntynyt Essexissä Britanniassa vuonna 1960.



Tunnetaan keramiikasta ja kuvakudoksista. Tekee myös mm. puuveistoksia.



Ammentaa aiheitaan brittiyhteiskunnasta.



Voitti arvostetun Turner-palkinnon vuonna 2003.



On tehnyt lukuisia tv-dokumenttisarjoja ja julkaissut kirjoja, mm. Portrait of the Artist as a Young Girl (2007), Playing to the Gallery (2014) ja The Descent of Man (2016).



Tunnetaan myös transvestismistään. Alter ego Claire pukeutuu avant­gardistisen tyttömäisiin mekkoihin.



Saanut brittiläisen imperiumin komentajan kunniamerkin. Kuninkaallisen taideakatemian jäsen.



Pitänyt yksityisnäyttelyitä muun muassa British Museumissa, Stedelijk-museossa, Barbicanissa ja Lontoon Serpentine Galleryssa.