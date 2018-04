Kulttuuri

Pariisilaiseen muotitaloon sijoittuva The Collection on näyttävä mutta hengetön

Television

The Collection

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luvassa

Sarjan

The Collection – muotitalon salaisuus, TV1 klo 21.35 ja Yle Areena. (K12)