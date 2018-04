Tiedätkö kuuntelevasi Juha Tapion hittibiisistä ”väärää” versiota? – Pillastunut artisti pani radioissa jatkuvasti soivan kappaleensa uusiksi ja suunnitteli jopa sen deletoimista Spotifysta

Kulttuuri

Tiedätkö kuuntelevasi Juha Tapion hittibiisistä ”väärää” versiota? – Pillastunut artisti pani radioissa jatkuv

Tuskalla

Juha Tapio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja pillastui.

Kappaleesta

Radion