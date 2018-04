Rahtilaivaan rakennetulla helsinkiläisklubilla pyörii videoteos, jossa aboriginaalit käyvät selviytymistaistelua ja kaivosyhtiö hehkuttaa saavutuksiaan

Kulttuuri

Rahtilaivaan rakennetulla helsinkiläisklubilla pyörii videoteos, jossa aboriginaalit käyvät selviytymistaistel

Videotaide The Karrabing Film Collective: Mermaids, Mirror Worlds 15.4. saakka klubilaiva Merikerhossa (Sörnäisten rantapromenadi). Avoinna päivittäin klo 14–17.

Entinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksikanavainen