Vesa Haaja on laulanut Agentsin solistina kymmenen vuotta: ”Kyllä se välillä huvittaa kun joku tulee kysymään, että mihin te olette Topin jättäneet”

Kuka?

Vesa Haaja



Syntynyt 1968 Vehkalahdella.



Asuu Nurmijärvellä, perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi tytärtä.



Tunnetaan muun muassa rock'n'roll-yhtyeistä Whistle Bait, Hi-Fly Rangers, The Barnshakers.



Agentsin solisti vuodesta 2008.



Ensimmäinen soololevy Se hetki on nyt ilmestyi 2017.



Tekee kappaleita myös muille, erityisesti käännöksiä englanniksi.



Päivätöissä esimerkiksi liiketilojen äänimiljöitä suunnittelevan Audience First -yhtiön yhteys- ja musiikkipäällikkönä. Tekee myös äänimainontaa.



Täyttää 50 vuotta maanantaina 16. huhtikuuta. Viettää merkkipäiväänsä lähipiirissä.