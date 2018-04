Kulttuuri

Monsterihevibändi Lordi julkaisee uutta musiikkia – ja tältä se kuulostaa

Lordi-yhtye

julkaisee uuden albumin toukokuussa. Levyn ensimmäinen single Your Tongue’s Got the Cat julkaistiiin perjantaina.Toukokuun 25. päivänä ilmestyvä Sexorcism on Lordilta jo yhdeksäs albumi. Edellinen ilmestyi syksyllä 2016.suomalaisena euroviisuvoittajana kotimaassa parhaiten tunnettu yhtye on keikkaillut viime vuosina tiiviisti ulkomailla.Pitkien Euroopan kiertueiden lisäksi se teki vuosi sitten 25 keikan mittaisen Pohjois-Amerikan kiertueen.Suomessa Lordi on esiintynyt viimeisen viiden vuoden aikana vain neljästi, viimeksi kesällä 2016 Tuska-festivaalilla. Ulkomailla keikkoja on kertynyt samassa ajassa yli 180.