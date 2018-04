Kulttuuri

Voisiko paperi pelastaa meidät muovilta?

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paperin historiasta

Paperintekotaito

”Vanhanaikainen”

Lehtiä

Japani

Paperin historiaa: Mark Kurlansky: Paper, Paging Through History (W. W. Norton & Company), 2016, 389 s. Puun tulevaisuutta: Pirjo Kääriäinen ja Liisa Tervinen (Eds.): Lost in The Wood(s), Aalto University, 2017, 151 s. Näyttely: Paper Stories, Östasiatiska Museet, Tukholma. 30.4. asti. Flow’ta julkaisee Sanoma. HS on osa Sanoma-konsernia.