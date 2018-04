Kulttuuri

Sunnuntain elokuvissa neljän tähden Pixar-animaatio ja Risto Kaskilahti esittämässä itseään mustassa komediass

(USA/Italia/Espanja 2012) Jenkkiarkkitehti (Alec Baldwin) palaa nuoruutensa Roomaan. Woody Allen nähdään neuroottisena alter egonaan romanttisessa komediassa. Hero klo 11.40(Britannia/USA 2011) Wannseen konferenssissa 20.1.1942 ilmoitettiin natsivirkamiehille lopullisesta ratkaisusta. Frank Piersonin ohjaama tv-draama korostaa sitä, kuinka helppoa oli päättää juutalaisten joukkotuhosta, kun asiasta puhuttiin vain kiertoilmauksin. Pääosassa nähdään Kenneth Branagh. Teema klo 12.00(USA 2015) Pixar-animaatio seuraa 11-vuotiaan Riley-tytön (Kaitlyn Dias) tunne-elämää hänen psyykensä sisällä. Lapsikatsojille opetetaan tunteiden hallinnan arvokasta taitoa. Väkinäisen positiivisuuden sijaan korostetaan myös negatiivisten emootioiden tärkeyttä. Aikuiskatsojaa hemmotellaan vitseillä, jotka on kirjoitettu nimenomaan heille. (K7) Nelonen klo 13.00(Britannia 2011) Marilyn Monroe (roolinsa täydellisesti sisäistänyt Michelle Williams) kuvaa Britanniassa komediaansa Prinssi ja revyytyttö, joka ilmestyi vuonna 1957. Simon Curtisin tosipohjainen draama perustuu elokuvan apulaisohjaajan Colin Clarkin muistelmiin. Hero klo 13.30(USA 2006) Neuroottinen psykologi Ira (Chris Messina) menee ensitapaamisella kihloihin yltiöpositiivisen Abbyn (käsikirjoittaja Jennifer Westfeldt) kanssa. Robert Caryn Manhattanille sijoittuva romanttinen komedia on paljosta velkaa Woody Allenille. (K12) Hero klo 17.00(USA 2014) Nainen on menettänyt elämänhallintansa lapsensa kuoltua. Jennifer Aniston pääsee todistamaan näyttelijänlahjansa Daniel Barnzin indiedraamassa. (K12) Hero klo 19.00(Suomi 2011) Näyttelijä Risto Kaskilahti halvaantuu ja saa hyvät vahingonkorvaukset. Parannuttuaan hän päättää teeskennellä olevansa edelleen liikuntakyvytön, jotta saisi pitää rahat. Risto Kaskilahti ottaa kaikki tehot irti nimiroolistaan Tuomas Summasen esikoisenaan ohjaamassa mustassa komediassa. Elena Leeve tekee hienon sivuroolin huuhaahoitoihin uskovana parantajana. (K12) TV1 klo 21.05(Britannia/Ranska 2011) On oireellista, että Margaret Thatcherin (häikäisevä Meryl Streep) elämäkerta nostaa pääministerin dementian keskeiseen osaan sen sijaan, että keskittyisi hänen uransa. Ohjaaja on Phyllida Lloyd. (K12) Hero klo 21.05(USA 1997) Psykopaatti (Willem Dafoe) pääsee tällä kertaa risteilyaluksen ruoriin. Jan de Pont jatkoi toimintaelokuvan tarpeettoman jatko-osan ohjaksissa. (K12) Fox klo 21.10(USA 1994) Vangit (mm. Morgan Freeman) suunnittelevat pakoa 1940-luvun lopussa. Frank Darabont tulkitsi Stephen Kingin Rita Hayworth ja Shawshankin vankila -pienoisromaanista omintakeisen draaman. (K16) Sub klo 21.30(USA 2006) Vakooja Ethan Hunt (Tom Cruise) joutuu vastakkain sadistisen asekauppiaan (Philip Seymour Hoffman) kanssa. J.J. Abramsin debyyttinään ohjaama, samannimiseen 1960-luvun tv-sarjaan perustuva toimintaelokuvasarjan kolmas osa käynnistyy kuin suihkumoottori. (K12) Nelonen klo 22.00(USA 2003) Peliriippuvuudesta on tehty yllättävän vähän elokuvia, varsinkin kun ottaa huomioon, kuinka yleinen addiktio se on. Ainoa syy katsoa ilmiötä pinnalta raapaiseva tv-draama on sivuosassa nähtävä Ellen Page. (K12) Ava klo 22.00