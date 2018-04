Kulttuuri

Maija Luutosen näyttelyssä työt ovat välitilassa esillepanoa myöten

Maija Luutosen

Perinteet

Luutonen

(s. 1978) näyttely Kiasman kaksi kerrosta korkeassa Studio K:ssa näyttää ensi silmäyksellä siltä kuin sen ripustus olisi jäänyt kesken. Osa maalauksista on nostettu seinille, mutta yhtä monta on pinossa, joka nojaa ikkunanpuoleista seinää vasten.Lattian nurkassa on kappaleita, jotka osin näyttävät liittyvän näyttelyn tekemiseen, mutta joiden lopullinen tarkoitus jää epäselväksi.haastavan esillepanon synnyttämät kysymysmerkit ovat kuitenkin tarkoituksellisia. Näennäisen keskeneräisyyden voi nähdä vain yhtenä vaihtoehtona monista ja kommenttina näyttelytilaan.Myös se, ettei korkealle ripustettuja maalauksia voi nähdä kunnolla kuin Kiasman neljännen kerroksen parvelta eikä pinoihin jätettyjä teoksia lainkaan, lisää katsomiskokemukseen omat mausteensa.Luutonen on välitilojen taiteilija ja sellaisena hyvin taitava. Hän on ennen kaikkea maalari, joka jännittää paperipohjaisten teostensa kuultavat pinnat ohuiksi ilmatiloiksi. Tyhjyys näyttää tihentyvän niiden ääressä ja kasvavan eräänlaisiksi kuvan alkioiksi.etsii välitiloja myös esittävän ja abstraktin rajamailta, alueelta jonne myös yllä mainitut kappaleet sijoittuvat. Maalauksissa erottuu taskuja, taitoksia ja muita asioita, jotka voi mieltää sekä kaksi- että kolmiulotteisiksi.Luutonen on äskettäin ollut taiteilijaresidenssissä Japanissa. Puupiirrosten utuiset ja leijuvat perspektiivit ovat löytäneet tiensä näihin häilyviin teoksiin.”Minulle on itsestään selvää, että asiat eivät koskaan ole valmiita”, Luutonen sanoo näyttelyjulkaisussa. ”Kaikki on aina liikkeessä.”Liikkeessä on myös hänen näyttelynsä. Se ei ole päätepiste, vaan pysähdyspaikka, joka puhuu esimerkiksi ajasta ja sen epävarmuudesta. Tulevaisuudessa se saa kenties toisen muodon ja samalla myös uusia merkityksiä.