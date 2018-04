Kulttuuri

Hyvä ihminen on kuka tahansa Markku Pääskysen pakahduttavan hienossa vaellusromaanissa

Markku Pääskynen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useissa

Ilmeisestä

(s. 1973) on julkaissut yhdeksän romaania, voittanut Kalevi Jäntin palkinnon ja ollut ehdolla useampiin muihin. Laajalti kiitettyä, mutta isolle yleisölle melko tuntemattomaksi jäänyttä kirjailijaa on jo pitkään ollut tapana kuvailla ”runoilijaksi, joka kirjoittaa proosaa”.Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?Varmaan ainakin sitä, että Pääskynen kirjoittaa pysäyttävän hienoja lauseita, joiden rytmi on usein pitkä ja polveileva. Eri tavalla kehystettyinä monet niistä voisi, kyllä, lukea myös runoina.Kielen lisäksi Pääskysen teosten runollisuus liittyy kerrontaan. Hänen teoksistaan on usein vaikea sanoa, mistä ne oikeastaan kertovat. Vähän kaikesta, kaikesta vähän. Havainnointi on teosten olennainen osa, ja pienet havainnot kasvavat usein kohdettaan isommiksi ajatuksiksi.Tyyli ja kieli ovat vetävää juonta ja samastuttavia henkilöhahmoja olennaisempia asioita.Pääskysen kirjoissa on oltu matkalla. Uutta Hyvä ihminen -teostakin markkinoidaan ”vaellusromaanina”. Miltei puoliväliin asti tyyli onkin tuttua: passiivinen ja itsensä sivulliseksi kokeva nuori mies haahuilee ympäri Eurooppaa ja havainnoi hieman tuskaisena ja rakkaudenkipeänä niin itseään kuin ympäristöään.Puolivälin jälkeen Pääskynen kuitenkin yllättää. Tarina hyppää vuosia eteenpäin. Päähenkilö on asettunut Helsinkiin, perustanut perheen ja mennyt töihin sosiaalivirastoon. Hän haluaa auttaa muita, mutta ei silti oikein jaksa keskittyä asiakkaidensa ongelmiin. Sivullisuus näyttäytyykin yhtäkkiä myös yhteiskunnallisena teemana.Päähenkilö kirjoittaa jatkuvasti päiväkirjaa. Leipätekstin sekaan on sijoitettu muutama käsinkirjoitettu sivu päiväkirjasta. Ne jäävät kokonaisuudessa hieman irrallisiksi. Muistiin merkitsemisen, kertomisen ja oman elämän hahmottamisen tematiikka kietoutuu kiinnostavaksi osaksi romaania muutenkin.Olennaista on, että Hyvän ihmisen elämän puitteet ovat niin harmaan tavallisia kuin niiden on mahdollista olla. Juuri tässä näennäisessä ankeudessaan romaanin runollisista havainnoista tulee sykähdyttävän tarkkoja, samaan aikaan hauskoja ja surullisia:”Hyvin varhain tiistaiaamuna ennen herätyskellon soittoa nousen ja teen aurinkotervehdyksen sijaan räntätervehdyksen, tuulitervehdyksen ja pimeätervehdyksen, nämä kolme, pukeudun ja menen keittämään kahvia.””runollisuudestaan” eli kielellisestä ja ajatuksellisesta omaperäisyydestään huolimatta lauseet ovat arjen kuolettavan toisteisuuden kyllästämiä. Se tekee niistä niin kauniita.Hyvän ihmisen päähenkilö ei ole erityisen samastuttava, pikemminkin oman elämänsä kertojana väistelevä ja epäluotettava. Siksi hän voisi olla kuka tahansa, ja hänen pienet havaintonsa kasvavat suureksi tarinaksi meistä kaikista.Vielä enemmän kierroksia tarina saa kirjan loppupuolella. Kerronta hyppää jälleen ajassa eteenpäin. Päähenkilö kokee avioeron, jää sairaslomalle töistä ja joutuu tahtomattaan viikonloppuisän rooliin. Aika kuluu kotona, kävelyretkillä tai baarissa ainoan ystävän kanssa. Lasta on usein ikävä.Tapahtuu näennäisesti yhä vähemmän, mutta kerronnallisia temppuja tehdään enemmän. Jos päähenkilö odottaa jotain tapahtuvaksi, kerronta hidastuu kuvailemaan asialliseen sävyyn pienimmätkin yksityiskohdat tilanteesta. Ja kun hän humaltuu, asia ilmaistaan myös ilmaisun rytmillä.Elämän yhtäaikainen pienuus ja suuruus, tapahtumattomuus ja samaan aikaan musertavan suuret tapahtumat limittyvät romaanissa toisiinsa niin hienosti, että pakahduttaa.En kuitenkaan halua tämän taidokkuuden vuoksi kutsua Markku Pääskystä runoilijaksi. Tyydyn toteamaan: Pääskynen on maamme taitavimpia prosaisteja.