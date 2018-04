metoo-liikkeen todellinen perustaja pelkää sen tuhoutumista, muttei suostu luovuttamaan – äskettäin hän pani kuriin öykkäröivän elämäntapavalmentajan, joka nöyryytti naista tuhansien ihmisten edessä

Kulttuuri

#metoo-liikkeen todellinen perustaja pelkää sen tuhoutumista, muttei suostu luovuttamaan – äskettäin hän pani

Muistatko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osansa

Julkisuus

Valmentajan

Burke

Paljon

Itse

Nyt