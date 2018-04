Kulttuuri

Mies, joka korvasi Petri Alangon soittaa uuden huilukonserton solistina

Radion

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Radion sinfoniaorkesteri johtajana Dima Slobodeniouk, solistina huilisti Yuki Koyama Musiikkitalossa 18. ja 19. huhtikuuta klo 19. – Sibelius, Haapanen, Schönberg.