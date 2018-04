Taiteen neromyytti on murtumassa – Nykyopiskelijat eivät enää siedä tyrannimaisia opettajia, kertovat opettavat taiteilijat

Kulttuuri

Taiteen neromyytti on murtumassa – Nykyopiskelijat eivät enää siedä tyrannimaisia opettajia, kertovat opettava

Atso Almila, Sibelius-Akatemian kapellimestari- ja orkesterikoulutuksen professori: ”Nykymaailma ei enää katsele tyrannimaista kapellimestaria”

Soile Lahdenperä, Teatterikorkeakoulun tanssin koulutusohjelman yliopistonlehtori: ”Nuoret aikuiset kyseenalaistavat aikaisempaa enemmän”

Anders Carlsson, Teatterikorkeakoulun ruotsinkielisen näyttelijäntyön professori: ”Opettajan pitää tiedostaa valtansa sen sijaan että loisi illuusion tasa-arvosta”