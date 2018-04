Selviytyjät tuulettivat henkilöristiriitojaan teoin ja sanoin – ja suomalaisen tosi-tv:n paras pahis Juhana Helmenkalastaja äänestettiin ulos

Kulttuuri

Selviytyjät tuulettivat henkilöristiriitojaan teoin ja sanoin – ja suomalaisen tosi-tv:n paras pahis Juhana He

Selviytyjät Suomi -kilpailijat

Synkeän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruokahuutokaupan

Sahamies

Peli

Tämä

Ilkeimpien

Heimoneuvostossa

Kaikesta

Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan konserniin.