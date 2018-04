Kulttuuri

Maaliskuun lopulla Subilla alkoi tosi-tv-kisa Suomen paras palomies. Sen yksinkertaisena ­ideana on, että ”kymmenen rautaista palomiestä” koettaa suorittaa kameroiden edessä ”äärettömän haastavia tehtäviä”.



Samaan aikaan toisella kanavalla kisaa 18 naista tosi-tv-ohjelmassa nimeltä Bachelor Suomi. Nämä naiset pukeutuvat iltapukuihin ja ”kilvoittelevat paikasta komean Bachelorin (poikamiehen) sydämessä”.



Sitaatit ovat suoria lainauksia kanavien nettisivuilta. Ne herättävät kysymyksen, miksi sukupuoliroolit pysyvät televisioruudussa muuttumattomina, vaikka tosielämässä asiat etenevät – tosin hitaasti mutta onneksi vääjäämättömästi.



Bachelor Suomi perustuu melkein kaksikymmentä vuotta vanhaan jenkkiformaattiin. Alkuperäinen sarja, Unelmien poikamies eli The Bachelor, alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2002. Heti seuraavana vuonna jenkkiläisessä televisiossa nähtiin jo alkuperäisen ohjelman rinnakkais- eli spin-off-sarja Unelmien poikamiestyttö. Siinä miespuoliset osallistujat kisasivat ”poikamiestytön” huomiosta.



Ehkä sinkkusarjan roolit voisi meilläkin kääntää päälaelleen, edes vaihtelun vuoksi? Missä viipyy Suomen poikamiestyttö!



Totta toki on, että asetelma, jossa nainen on kohde ja mies toimija, on realitytelevisiota vanhempi ilmiö ja valitettavan tuttu myös tosielämästä.



Käänteentekevintä voisikin olla se, että naiset saisivat kisata myös muissa lajeissa kuin rakkaudessa. Uutinen: muutkin kuin miehet voivat olla oman alansa rautaisia ammattilaisia. Muutosta syntyisi siitäkin, että miehet vapautettaisiin tunkkaisesta machoilun pakosta.



Missä viipyy ammattireality Suomen kovin erityisasiantuntija!



Bachelor Suomi, Liv klo 20.00 ja Ruutu. Suomen paras palomies, Sub klo 20.00 ja MTV Katsomo.