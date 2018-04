Kulttuuri

Eduskunnan nuuka kamreeri haukkuu muistelmissaan entisiä työtovereitaan ja kansanedustajia – mutta vakuuttaa,

Yleensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esipuheessa

Perussuomalaisten

Kirjan

Nuukan

Eduskunta