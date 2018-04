Wienin filharmonikkojen konsertti Tampereella myöhästyy – Zubin Mehtan korvaaja lentää Tukholman-konsertista Tampereelle yksityiskoneella

Kulttuuri

Wienin filharmonikkojen konsertti Tampereella myöhästyy – Zubin Mehtan korvaaja lentää Tukholman-konsertista T

Ruotsin

Tampere-talon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hirmuinen

Harding

Wienin filharmonikkojen puheenjohtajan haastattelu julkaistaan torstain kulttuurisivuilla. Wienin filharmonikot Tampere-talossa 28.4. klo 19.45.