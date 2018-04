Kulttuuri

Elokuvan taika on kadonnut digitehosteiden myötä – King Kongin aikaan kuului vielä odotusarvoa ja jännitystä

nähnyt hiljattain kaksi suuri­suuntaista amerikkalaista toiminta­spektaakkelia: elokuvat Pacific Rim – Kapina ja Rampage – iso kohtaa isomman.Puuttumatta sen kummem­min elokuvien aika vaati­mattomaan sisältöön ne herättivät minussa jälleen kerran usein viime vuosina pohtimani ajatuksen siitä, että aivan mitä tahansa kykenee elokuvissa nykyään näyttämään jos on tarpeeksi rahaa ja taitoa.Luonnollisilta näyttäviä jättimäisiä otuksia tuhoamassa yhtä luonnollisen näköisiä kaupunkeja. Se on hienoa.Paitsi ettei välttämättä ole. Nimittäin minusta ainakin tuntuu siltä, että kun tekninen kehitys on digitaalisten tehosteiden avulla edennyt jo näin pitkälle elokuvia tehtäessä, elokuvien alkuperäiselle taialle on tapahtunut jotakin.Se ei ehkä ole kadonnut, mutta ainakin täysin arkipäiväistynyt.elokuvissa oli jännittävää se, mitä ja kuinka luonnollisesti jotain kyettiin esittämään. Itse elokuvan synty oli vallankumouksellista, sitten äänen tulo, värielokuva, lavastein ja puvustuksen avulla luotu ajankuva, joukkokohtaukset.Ja tietysti vanha kunnon King Kong, kaikkien nykyisten örkkielokuvien äiti.Se tuntui omalla tavallaan fantastiselta vielä muutama vuosi sitten, kun sen viimeksi näin.Elokuvan taikaan kuului se, että joka vuosikymmenellä näki jotain teknistä edistystä jota edellisellä ei vielä siinä määrin ollut olemassa. Aina oli jotain, mitä odottaa, mistä hämmästyä ja mitä äimistellä.Katsoessani äskettäin televi­siosta vuonna 1968 tehtyä Thomas Crownin tapausta muistin, millaiselta sen jaettu kuva-ala tuntui elokuvan ollessa uusi. Sitä olin silloin aiemmin nähnyt vain elokuvassa Grand Prix (1966).Tappajahain (1975) vielä mekaanisen hain avulla, mutta Jurassic Parkin (1993) dinosaurukset olivat jo digitaaliajan ihmeitä.Ne oikeastaan aloittivatkin digitehosteiden laajemman ajan elokuvissa.Nyt meille on vyörytetty jo Harry Potterit, Tarut sormusten herrasta, Hobbitit, Game of Thronesit ja ties mitkä yksittäiset digi­spektaakkelit. Emme enää odotakaan näkevämme vähempää valko­kankaalla, ja suhtaudumme tällaisiin elokuviin itsestään­selvyyksinä.Ehkä elokuvan todellinen taika löytyykin nykyään pienemmistä puitteista, sellaisista laatuteoksista kuin esimerkiksi viimeaikaiset Fantastinen nainen, The Florida Project, Lady Bird ja The Phantom Thread.Ne eivät tarvitse massiivisia tehosteita kertoessaan hienoja tarinoita ihmisistä.Eikä ihmisyyden taika koskaan arkipäiväisty.