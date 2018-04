Kulttuuri

Jari Sillanpää haluaisi olla Ricky Martin, mutta hän on George Michael – tähden stigma eivät ole huumeet vaan

Jari Sillanpää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sillanpäälle

Aloituksen

Yllättävintä

Parhaillaan

Sillanpää

https://www.hs.fi/haku/?query=vesala

Ai niin

https://www.apu.fi/artikkelit/antti-holma-munavangin-laulu

Helsingin Sanomat kuuluu samaan Sanoma-konserniin Vain elämää -sarjaa näyttäneen Nelonen-tv-kanavan kanssa.